国内最大級のチューリップ畑が広がる入善町では、200万本のチューリップが楽しめるイベントが開かれています。穏やかな春の陽気の中、色とりどりのチューリップが満開を迎えています。「にゅうぜんフラワーロード」では、およそ80品種・200万本のチューリップが楽しめます。30回目の節目を迎えた今年は、富山県産品種の「とやまレッド」や「黄小町」など、7種を帯状に植えた「七色のチュ}