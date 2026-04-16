京都・南丹市安達結希さん（11）行方不明父親を逮捕容疑認める京都府南丹市で安達結希さん（11）が行方不明となってから3週間以上、本格的な捜査が始まることになりました。【写真を見る】京都・南丹市父親の安達優季容疑者（37）は容疑認める遺体を隠すため事前に複数の場所に遺棄か安達結希さんは当日の朝まで生存と確認京都府警捜査一課井上正己 課長「捜査本部を設置のうえ、本件の全容解明を図ることにい