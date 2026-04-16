お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が15日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。映画を見に行った際の驚きの準備を明かす場面があった。吉田は「人間は何事も気持ちが大事やなって思うねんけど」と切り出し、自身が映画館を訪れた際のエピソードを告白。先日アニメ映画「劇場版チェンソーマンレゼ篇」を見に出かけたと言い、「100分やねん、映画館で」と回顧。すると「俺最後の方