Snow Man宮舘涼太（33）が16日、都内で「ディズニー・オン・アイス“Let〓s Party！”」記者発表会に登壇した。氷上のミュージカルアイスショーで、今回日本公演40周年記念を迎える。7月9日の青森公演を皮切りに、9月にかけて全国10都市で実施される。宮舘は昨年に続き2年連続でスペシャルサポーターに就任した。この日のために選んだという黒を基調としたきらびやかな衣装で登壇。衣装のポイントを問われると「こっちの角度からは