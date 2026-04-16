整理収納アドバイザーのむらさきすいこです。毎日使っている冷蔵庫。気づくと賞味期限ぎれの食品が奥から出てくる…という経験はありませんか？仕事や家事に追われていて、うっかり同じものを買ってしまうというのもよく聞くお悩みです。そこで今回は、筆者が実践している「賞味期限ぎれが激減した冷蔵庫収納のコツ」をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?ケースは透明、奥行きに合ったものを使うSNSでは、見た目を統一するた