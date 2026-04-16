ダイソーで見つけたバス用フックは、お風呂収納の悩みを手軽に解決してくれる優秀アイテム。サビにくいゴム磁石を採用し、湿気の多い浴室でも安心して使えるのが魅力。吸盤が付きにくい壁にも対応し、掃除グッズやボディケア用品をすっきり浮かせられます。清潔さと使いやすさを両立できる、注目の便利グッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フック（バス用マグネット、2個）価格：￥110（税込）耐荷重（約）：150g