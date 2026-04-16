KATSEYEが、3rd EP『WILD』をHYBE × Geffen Recordsより8月14日にリリースする。 （関連：【映像あり】KATSEYE、『コーチェラ』初出演「PINKY UP」「Gnarly」「Touch」の3曲のパフォーマンス映像） 本作は、全米アルバムチャート『Billboard 200』でトップ5デビューを果たしたEP『BEAUTIFUL CHAOS』以来の作品。同EPのCDやアナログレコードなど、日本での発売情報は後日発表となって