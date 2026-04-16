食材をちょこっと切りたい時、大きなまな板を使うと洗い物が面倒なうえ、場所も取りますよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！サブ使いにちょうどいい、コンパクトサイズのまな板です。フチ付きで、滑りにくい仕様が快適な使い心地。さらに、衛生面をクリアにできる秘密も！100円なのが驚きです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フチ付き抗菌まな板価格：￥110（税込）サイズ：W210×D190×H10