売り場でまたしても目が合ってしまった角野卓造さん…がアンバサダーを務める、角のお掃除にこだわった「角の極み」シリーズ。浴室の水アカ汚れに特化した商品を見つけた筆者、またしてもパケ買いしてしまいました！いざ使ってみると汚れ落ちの凄さに感動♡インパクトの強さにも負けない実力です！これは大成功でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：角の極み浴室ブラシガラスビーズ入価格：￥110（税込）サイ