ダイソーとは思えない高機能なお弁当グッズを厳選してご紹介！持ち運びやすさや使いやすさにこだわったアイテムがそろい、毎日のランチタイムがぐっと快適になります。プチプラなのにしっかり使える優秀アイテムばかりで、思わず買い替えたくなること間違いなしです。ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら薄さが革命レベル！バッグにすっきり収まる優秀弁当箱商品名：抗菌薄型お弁当箱価格：￥220（