15日未明、新潟市東区の新潟貨物ターミナル駅構内で貨物列車と作業用の車両が接触し、あわせて6人がケガをしました。 JR東日本新潟支社によりますと、15日午前1時10分ごろ、新潟貨物ターミナル駅を出発し福岡貨物ターミナルへ向かっていた貨物列車が、構内の線路の分岐付近で電気設備のメンテナンスのため停車していた軌陸車と接触しました。軌陸車には作業員7人が乗っていて、このうち2人が病院に搬送され