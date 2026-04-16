18日に開幕する日本女子ソフトボールリーグに参戦するMORI ALL WAVE KANOYAが鹿屋市長を訪問し、意気込みを語りました。鹿屋市長のもとを訪れたのは鹿屋市を拠点に活動する女子ソフトボールチーム、MORI ALL WAVE KANOYAの選手など5人です。（郷原拓男 鹿屋市長）「さらに地域を明るく、そしてまたMORI ALL WAVEここにありということで活躍していただければ」MORI ALL WAVE KANOYAは18日に開幕する