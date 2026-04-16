スケジュール管理ツール「Cal.com」の創業者であるベイリー・パンフリート氏が、これまでオープンソースだったCal.comをクローズドソースに移行するに至った理由を語っています。Cal.com Goes Closed Source: Why AI Security Is Forcing Our Decision | Cal.com - Scheduling Software for Online Bookingshttps://cal.com/blog/cal-com-goes-closed-source-whyAI is killing Open Source - Bailey Pumfleet is explaining h