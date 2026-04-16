2024年夏にスーパーの店頭からコメが消えて以来、値上がりが続いている。米の高騰が終わる気配のない一方で、コメの在庫自体は不足していないとも言われる。令和のコメ騒動が浮かび上がらせたのは、単なる不作では説明しきれない構造的な問題だった。※本稿は、流通科学大学教授の白鳥和生『なぜ野菜売り場は入り口にあるのかスーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新書）の一部を抜粋・編集したものです。令和のコメ不足の要