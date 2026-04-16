◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、３回まで無失点（自責０）に抑え、連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の日本人先発最長記録に並んだ。さらに続く４回も無失点で切り抜け、「３２回２／３」に更新した。初回は３者