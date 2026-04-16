フジテレビの小山内鈴奈アナウンサーが１６日、プレゼンターを務める同局系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。お天気コーナーで気象予報士の天達武史さんが青森の桜が満開を迎えたことを伝えた。これに小山内アナが「弘前の桜、たんげきれいだはんでオススメです」と青森の方言を使って笑顔でコメントした。小山内アナは青森県出身で弘前大学理工学部を卒業している。突然の方言に出演者か