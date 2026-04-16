登山家の野口健氏が、16日までに自身のインスタグラムを更新。庭に“春の花”が咲き乱れる華やかな自宅ショットを公開した。【動画・写真】「庭のモッコウバラとコデマリが満開!!!」約5年かけて整備した“春らんまん”な自宅ガーデニング野口氏は「3日振りに北海道から戻ってきたら庭のモッコウバラとコデマリが満開!!!」と、動画や写真を添えて報告。「釧路ではダウンジャケットを着ていましたが、千葉に戻ってきたら初夏。日