16日朝、新潟市中央区の商業施設にあるパン店で、店に入ってきた男が店内のナイフを取り上げ、そのナイフを取り返そうとした20代の女性スタッフがケガをする事件がありました。現場から中継です。事件があった現場です。ケガをした女性スタッフが勤めていたベーカリーでは現在、警察による鑑識の作業が行われています。店の入り口付近からこちらの通りに出てくるところまで、ところどころに血痕がみえます。現場は新潟市の商業施設