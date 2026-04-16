メジャーリーガーの菊池雄星選手は年間約200冊の本を読む読書家として知られる。一見、野球の世界とは無関係に思えるが、多忙な毎日の中でなぜ彼は読書を続けているのか。その理由を本人が語った。※本稿は、メジャーリーガーの菊池雄星『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。年間200冊の読書が思考力を鍛える僕は年間約200冊の本を読みます。そして、本を読む大切さを伝えるために