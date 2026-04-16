アニメ『鬼滅の刃』の新グッズが、24日よりドン・キホーテにて発売されることが決定した。アクリルスタンドや缶バッジ、Tシャツなど豊富に用意されている。【画像】新規の絵柄！公開された『鬼滅の刃』ドン・キホーテ新グッズ『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆