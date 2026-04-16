良血馬のオークス参戦に、ＳＮＳ上では早くもエールが飛び交っている。桜花賞で５着だったアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が、次走はオークス・Ｇ１（５月２４日、東京）に向けて調整することが判明。キャロットクラブが１５日、ホームページで発表したもので、今後は一端、放牧へ出て同レースへ向けて準備を進める予定だ。同馬は桜花賞で直線追い込むも５着に敗れたが、オークスの優先出走権