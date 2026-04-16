G7＝主要7か国の財務大臣・中央銀行総裁会議がアメリカ・ワシントンで開かれ、中東情勢をめぐり混乱する世界経済などについて議論されました。中継です。イラン攻撃後、初めてとなる対面でのG7財務大臣会合に出席した片山財務相は、ついさきほど、記者団の取材に応じました。片山財務相は15日、高市首相が発表した、アジアへのおよそ1兆6000億円の金融支援について説明したということです。片山財務相「アジア各国に対して緊急対応