登山家の野口健さんが、「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」でグランプリに輝いた長女・野口絵子さんとの親子共演を報告した。１６日までにインスタグラムを更新し、「今日は絵子さんとの某番組にて共演。衣装は大好きなイレンブンティー」と明かした健さん。衣装とヘアメイクで美しさが際立つ娘との２ショットをアップした。「スタジオで、絵子さんよ〜喋っていました。誰に似たんだろ山家は寡黙であるべし！！！」