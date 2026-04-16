劇作家・演出家の根本宗子が手がける人気シリーズ、月刊「根本宗子」による巡業公演「ＭａｒｒｉａｇｅＨｕｎｔｉｎｇ」が、５月１９日から大阪・扇町ミュージアムキューブＣＵＢＥ０１で上演される。劇団としては初の大阪公演となる注目作だ。本作は、結婚相談所を舞台にした完全２人芝居。出演は小日向文世の長男で俳優の小日向星一と根本自身の２人のみ。ハイテンションかつハイスピードで展開するノンストップ会話劇で、