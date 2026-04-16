イランの港に出入りする船舶への封鎖措置を続けているアメリカ中央軍は15日、現場海域を航行する船舶に対し封鎖に従うよう呼びかける音声を公開しました。アメリカ中央軍が公開した音声：アメリカは沿岸地域のイランの港を正式に封鎖した。全ての船舶に対しイランへの航行中止を勧告する。アメリカ中央軍が15日に公開した音声では、イランの港の周辺を航行するすべての船舶に対し、港への出入りを中止するよう呼びかけ、封鎖を突破