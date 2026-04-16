桜の開花時期に合わせて無料開園が行われた金沢市の兼六園には期間中、32万人が来園したことがわかりました。一日あたりの平均では、去年より約2割多い来園者となりました。兼六園では、桜の開花状況に合わせて毎年、無料開園を行っています。石川県のまとめによりますと、桜の見頃を迎えた今月2日から8日まで実施された7日間の無料開園の期間に32万2400人が訪れました。ことしは天候に恵まれ満開が週末に重なったことから、1日あ