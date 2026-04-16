災害時に被災地などで歯科医療を行うための診療車が16日、石川県庁で披露されました。16日に披露されたのは、石川県歯科医師会が初めて導入した歯科巡回診療車「ハミルン」です。能登半島地震の際に珠洲市内では、全ての歯科医院が休診となり、石川県外からの歯科診療車を借用し、歯科診療を行いました。こうしたことを受け、石川県内でも歯科巡回車が整備されることとなりました。 車両には、給排水設備や自家発電機が備わっ