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9月9日 発売予定 【UNDERTALE Magnet Mascot Collection】 価格： 1,650円（1個） 9,900円（6個入りBOX） 【UNDERTALEオルゴール むかしむかし…/スノーフルのまち】 価格：各3,300円 スクウェア・エニックスは、Toby Fox氏のゲーム「UNDERTALE（アンダーテイル）」より「UNDERTALE Magnet Mascot Collection