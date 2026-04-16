NHK Eテレの番組「沼にハマってきいてみた」では、4月18日に「特撮沼」をテーマとした回を放送する。NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回「特撮沼」より番組では、粘土や3Dプリンターを駆使して迫力の怪獣映画を作る中学生や「特撮塾」で学ぶ高校生が登場。「ウルトラマンゼロ」などを担当した声優・宮野真守がゲストとして特撮の現場を語る。さらにウルトラマンシリーズの田口清隆監督が、自宅でできる特撮術を伝授