ボーイズグループ&TEAMが、新アルバムのリリースを記念して、韓国のファンと特別な対面の機会を設ける。来る4月21日、&TEAMはソウル城北（ソンブク）区の高麗大学化汀（ファジョン）体育館で、日本3rdミニアルバム『We on Fire』のカムバックショーケースを開催する。【話題】Kと『ブルーロック』の意外な共通点とは？去る2025年10月にリリースした韓国1stミニアルバム『Back to Life』で初動（リリース後1週間のアルバム