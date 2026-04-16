「本当に感謝」故チェ・ジンシルさんの美談が死去から18年を経て明かされた。【画像】チェ・ジンシルさん、娘は「整形怪物」最近、女性芸人ハ・ジヨンのYouTubeチャンネルでは、「チョ・ヨング、キム・テジン、ハ・ジヨン、パク・スルギ、キム・セロム、この組み合わせは本当？笑って泣いた芸能界ビハインド初公開『レポーターズ』」というタイトルの動画が公開された。この動画には、韓国芸能情報番組の黄金期を支えた伝説的リポ