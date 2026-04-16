TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、カムバックと同時に圧倒的な存在感を示している。TOMORROW X TOGETHERの新曲『Stick With You』のMVが1000万回再生を突破し、グローバルチャートのトップを席巻している。【話題】TXTのMVに登場した“演技派女優”が話題4月15日、TOMORROW X TOGETHERは、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』のパフォーマンスフィルムを公開し、大きな