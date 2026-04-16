【モデルプレス＝2026/04/16】女優の小芝風花が4月16日、自身のInstagramを更新。金髪姿で誕生日を報告し、話題を呼んでいる。【写真】29歳朝ドラ女優「さらに明るくなった？」金髪姿で別人級チェンジ◆小芝風花、29歳の誕生日を金髪姿で報告同日に誕生日を迎えた小芝は「29歳になりました。20代ラストイヤー」と報告。「今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」