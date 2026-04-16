〈26年の期末在庫率は固く見ると下がる予想、6.5〜8%レンジで推移し下振れ可能性も〉米農務省が3月31日に示した26年の農家の作付意向面積は、事前予測からは微減となったが、25年比350万A増の8,470万Aと示された。過去最高となった25年度の単収53.0bus/A(1bus＝約27.2kg)を単純に当てはめると、26年度の生産量は1億8,550万bus増加する計算になる。一方、26年度の搾油需要は1億bus程度増える見通しで、差し引くと増加分は8,550万bus