ミニストップは、今年のハロハロ 果実氷シリーズ第一弾として、「ハロハロ 果実氷練乳いちご」を2026年4月17日に発売する。果実氷シリーズは氷を使わない、削ったフローズンフルーツとソフトクリームを組み合わせた進化系ハロハロで、2017年から発売している。【商品画像はこちら】ハロハロ 果実氷練乳いちご◆ハロハロ 果実氷練乳いちご価格:税込540円発売日:2026年4月17日発売地区:全国(2026年3月末時点:1,755店)エネルギー:174k