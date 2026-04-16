きょう午前、愛知県稲沢市にある浄化センターで、生まれて間もない赤ちゃんの遺体が見つかりました。警察は、死体遺棄事件も視野に捜査しています。 【写真を見る】浄化センターに赤ちゃんの遺体 身長約20センチで裸の状態 死体遺棄事件の可能性も視野に捜査 愛知･稲沢市 赤ちゃんの遺体が見つかったのは、稲沢市儀長1丁目の日光川上流浄化センターで、警察によりますと、きょう午前8時20分ごろ「未熟児がスク