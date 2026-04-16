歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。息子・中村橋之助（30）の結婚披露宴で提供する食事の試食会に両家がそろって参加したことを明かした。【写真】「格式を感じます」息子の披露宴試食会に参加した三田寛子三田は「試食会」と題し、ホテルで撮影された写真を複数枚投稿。「結婚披露宴でお客様に召し上がって頂くお料理の試食会を先日両家揃って参加して