「麻薬取締法違反」が16日午前にX（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。大麻由来成分が違法な割合で含まれるサプリメントを米国から輸入したとして、福岡県警が同日、麻薬取締法違反容疑でサントリーホールディングス（HD）元会長の新浪剛史氏と知人の女性を書類送検したとの報道を受け、「麻薬取締法違反」が注目された。インターネット上では「えっマジか…新浪氏書類送検か。サプリ輸入で麻薬取締法違反って意