2度の震度7の揺れに見舞われた熊本地震の本震から16日で10年となりました。熊本地震の本震で大規模な土砂崩れが発生した南阿蘇村です。県内の最大震度は「7」、この南阿蘇村では震度6強を観測し、阿蘇大橋が崩落しました。当時、橋の付近を車で走っていた大学生・大和晃（やまと・ひかる）さんが土砂崩れに巻き込まれ亡くなった悲しい場所でもあります。目の前にぶら下がっているのは、阿蘇大橋の一部分で、現在は震災遺構として、