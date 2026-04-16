フリーキャスターの永島優美が4月16日、横浜市内で行われた『アイ工務店』の新CMおよび新CMキャラクター発表会に出席した。2026年3月末でフジテレビを退社後、初の企業CM出演となり、これまで司会者として活躍してきた永島が“出演者”として新たな一歩を踏み出した。【写真】うれしそうに微笑み手を振る永島優美「緊張でドキドキしています」と語り、初の立場に初々しい表情を見せた永島。「これまで司会という立場でしたが、