アイドルグループ「TiiiMO」のAyaNonこと、タレントの堤彩乃（22）が16日までに自身のインスタグラムを更新。東大大学院への進学を報告した。「ご報告」と記し、「東京大学大学院に入学しました！」と「令和8年度東京大学入学式」と書かれた看板の前での写真をアップした。「学業も頑張りますので、応援よろしくお願いいたします」とつづった。「#東大」「#東京大学」「#入学式」と添えた。この投稿に、ファンからは「