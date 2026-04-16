【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】長谷川唯の「天才キラーパス」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、わずかな出場時間の中でも“別格”の存在感を示した。利き足とは逆の左足から放たれた天才的なスルーパスに、ファンも驚きの声を上げている。パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン