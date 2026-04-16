タレント若槻千夏（41）が、15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。peco（30）の感動したインスタグラムを紹介した。番組のテーマは「手間抜き家事」で、洗い物を増やしたくないという話題になった。pecoは「私も食器洗いが何より嫌いなので、計量スプーンもめっちゃ順番を考えて、先に液体ものを使っちゃうと粉ものいけないので、徹底的に順番考えて使います」と明かした。若槻は「pecoちゃんのス