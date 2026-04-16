【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）【映像】場内騒然！ヴィニシウス、“愚かな”問題行動（実際の様子）レアル・マドリードのFWヴィニシウスが、審判の前で見せた愚行が話題となっている。バイエルンMFを突き飛ばしたプレーに、ファンたちも落胆した。レアル・マドリードは日本時間4月16日に行われたUEFAチャンピオンズリーグの準々決勝セカンドレグでバイ