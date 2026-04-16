乳がんを公表した演歌歌手の石原詢子（58）が16日までにインスタグラムを更新。コンサート復帰を果たし、思いをつづった。石原は術後、3月30日および31日に出演を予定していた福島県でのコンサートは体調不良のためキャンセルし、抗がん剤の副作用に苦しむ様子をつづっていたが、今回の投稿では「今日のステージ、、、無事に終わりました。お昼は富山市、夜は金沢市での夢コンサート特にお昼は2ヶ月ぶりのステージ」と報告。「体