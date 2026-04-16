俳優竹内涼真（32）が主演するミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の16日午後1時からの東京建物Brillia HALLの公演が、出演者の体調不良により中止となることが同日、公表された。公式Xでは開演約3時間前の午後10時15分に告知された。東京公演は24日まで予定されており、明日17日以降の可否については16日中に発表する。5月には大阪、福岡、愛知公演も予定されている。▼発表全文ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』公演中止のお知らせ平素よ