Snow Manの佐久間大介さんは4月15日、自身のInstagramを更新。めいっ子たちに囲まれた写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】佐久間大介＆めいっ子たち「姪っ子ちゃんが増えてる!?」佐久間さんは「姪っ子達少し前に親戚で集まる機会あったからその時の」とつづり、7枚の写真を投稿。めいっ子たちとの仲むつまじい様子を見ることができます。佐久間さんは最も小さな子を抱きかかえながら、優しい表情を浮かべており、家族愛