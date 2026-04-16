日常的に使える株主優待に注目日常的に使える株主優待を導入する企業は増えており、注目度も高まっています。食品や外食、レジャー、日用品など、日常生活で幅広く使える点が大きな魅力です。特定の用途に偏らず、家計全体の支出を抑える効果が期待できるため、初心者にとっても取り組みやすいジャンルといえるでしょう。特に物価上昇局面では、現金の価値が相対的に目減りする中で、優待による「実物支給」の価値が高まります。日