ハニカムグリルの「ヤリスクロス」発表！トヨタの英国法人は2026年4月16日、コンパクトSUV「ヤリスクロス」の改良モデルを発表しました。2021年の登場以来、ヤリスクロスは2025年には欧州での年間販売台数が20万台を突破するなど、同地域におけるトヨタの最量販モデルへと成長しています。【画像】超カッコいい！ これが斬新グリルの「新たなヤリスクロス」です！（30枚以上）今回のアップデートにより、エクステリアは都市