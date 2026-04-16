現地４月16日に行なわれるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝を前に、アル・サッド（カタール）のロベルト・マンチーニ監督が前日会見に臨み、対戦相手のヴィッセル神戸への警戒心を示した。カタールメディア『Tembah』によると、マンチーニ監督は「前回のアル・ヒラル（サウジアラビア）戦よりも難しい試合になる。だからこそ、我々は万全の準備を整えなければならない」としたうえで、「ヴィッセル神戸